ماذا يحدث في جنين؟.. اعرف تفاصيل الساعات الأخيرة وعدد الشهداء

تستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية، إذ شنت قواته هجمات على مدينة جنين ومخيمها، واقتحمت من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات «أباتشي»، صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، وكثر التساؤل عن ماذا يحدث في جنين؟ وتفاصيل الساعات الأخيرة.

وفي التفاصيل بشأن ماذا يحدث في جنين وتفاصيل الساعات الأخيرة هناك، نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم ، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

ماذا يحدث في جنين؟ تفاصيل الساعات الأخيرة

كما دارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع 5 شهداء بينهم طفل و66 إصابة منها 18 بين خطيرة وحرجة، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز «أباتشي» لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

ضحايا العدوان على جنين بينهم طفل

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 5 شهداء بينهم طفل و66 إصابة بينها 18 بين خطيرة وحرجة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهداء هم الشاب خالد عزام عصاعصة 21 عاما من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر 15 عاما، وقسام فيصل أبو سرية 29 عاما، قيس مجدي عادل جبارين 21 عاما.