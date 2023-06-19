تأجيل امتحان الثانوية العامة في جنين بسبب العدوان الإسرائيلي

قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تأجيل امتحان الثانوية العامة في جنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن إصابة 29 شخصا بينهم إصابات خطرة، واستشهاد 3 أشخاص بينهم طفل، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بعدما دارت مواجهات عنيفة، ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وفى التفاصيل بشأن تأجيل إمتحان الثانية العامة في جنين، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، أنه تم تأجيل الامتحان في القاعات الواقعة داخل مدينة جنين، مشيرا إلى أنه يتم عقد الامتحانات في القاعات الواقعة خارج المدينة.

تأجيل امتحان الثانوية العامة في جنين

ودعا المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الطلبة في حال تمكنهم من الوصول بأمان إلى الالتحاق بأقرب قاعة يستطيعون الوصول إليها خارج جنين، منوهًا بأنه سيتم تحديد موعد آخر لعقد الإمتحانات داخل القاعات في وقت لاحق.

3 شهداء و29 إصابة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

أما بالنسبة للعدوان الإسرائيلي على جنين، فأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع محصلة الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين إلى 3 فلسطينيين بينهم طفل، إضافة إلى 29 إصابة بينها 6 إصابات خطيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الشهداء هم: الشاب خالد عزام درويش 21 عاما من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر 15 عاما، وقسام فيصل أبو سرية 29 عاما.

وأضافت أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 12 إصابة، بينها إصابتان حرجتان إحداهما لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 16 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.