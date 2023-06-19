اليوم.. ندوة لتكريم إلهام شاهين في مهرجان جربة للسينما العربية

يقام عصر اليوم ندوة تكريم للفنانة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان جربة للسينما العربية الذى يقام في المدينة الساحلية التونسية حتى 24 من الشهر الجاري.

إلهام شاهين تكرم في افتتاح مهرجان جربة

من المقرر أن تتحدث إلهام خلال الندوة عن ابرز أعمالها السينمائية وذكرياتها في تونس ومشوارها الفني الطويل

يشهد المهرجان مشاركة الفيلم المصري 2 شارع طلعت حرب، بمشاركة كل من مجدي أحمد علي وياسمين الخطيب وأحمد مجدي وشريف حلمي ومن اخراج مجدي أحمد علي.

المهرجان تديره عبلة الأسود

المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.

من المقرر ان يتم اليوم عرض عدد ثلاثة أفلام من بينهم فيلم الكمين الذي من إخراج بيير موريل وتأليف براندون بيرتيل وكورتيس بيرتيل.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية لكمين نُصِب عام 2018 لجنود إماراتيين من قبل متمردين معادين بمشاركة عدد من الممثلين وطاقم عمل يزيد على 400 فرد وهو إنتاج مشترك