رئيس البرلمان الليبي: مصر حريصة على الأمن والاستقرار في بلادنا

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي: «هناك التزام كبير على مجلس النواب، إذ نريد عقد انتخابات رئاسية حقيقة كأي عمل سياسي ونحن دائما على تواصل مع الخبرات المصرية، إذ أن التعديل الدستوري تم الاتفاق عليه في مصر بحضور الخبراء المصريين».

وأضاف «صالح» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري المستشار حنفي الجبالي: «مصر حريصة للغاية على وصول ليبيا إلى الأمن والاستقرار دون تدخل في الشأن الليبي»، مشيرًا إلى أن مصر دائما ما تقدم الخدمة والعون وهذا ليس بجديد عليها.

وتابع: «لجنة 6+6 لا تستمد صلاحياتها من رئيس مجلس النواب ولا مجلس الدولة، إذ أنها مشكلة طبقا للدستور ولا توجد وصاية أو سلطة عليها إلا في حالة الاستشارة أو إبداء الرأي».