«قطاع الأعمال»: مصنع 4 بالمحلة سينتج نحو 15 طن غزل يوميا

أكد منصور عبدالغني، متحدث وزارة قطاع الأعمال، أن القطن المصري من أجود الأنواع وله سمعة عالمية، ويطلق عليه «القطن فاق الطول»، موضحًا أن القطن المصري ليس له مثيل.

2 مليون فدان قطن

وقال «عبدالغني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مساحة القطن المنزرعة بلغت أكثر من 2 مليون فدان في بعض الأوقات، موضحًا أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لصناعة الغزل والنسيج، والعمل على تطويرها.

وأضاف أن المساحة المنزرعة الآن من القطن تبلغ 400 ألف فدان فقط، كما أن الحكومة وضعت سعر ضمان محصول القطن يبدأ من 5600 جنيه، موضحًا أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الزراعة، بزراعة قطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، كما أنه يوفر حاجة المصانع من القطن قصير التيلة.

دمج شركات الغزل والنسيج

وأكد «متحدث قطاع الأعمال»، أنه تم دمج 29 شركة للغزل والنسيج لتصبح 9 شركات لعدم حدوث تضارب في صناعة مشتقات القطن، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير مصانع شركات الغزل والنسيج بتكلفة نحو 50 مليار جنيه.

وأوضح «عبدالغني»، أن تكلفة المعدات والآلات المستخدمة في المصانع التي دخلت في عملية التطوير بلغت نحو 450 مليون دولار، موضحًا أن المحلة الكبرى تستحوذ على 47% من خطة تطوير الغزل والنسيج، ويتم التشغيل التجريبي لمصنع 4 بشركة الغزل والنسيج، وهو يحتوي على مجموعة من الآلات الحديثة من بعض الدول الأوروبية.

وأكمل أن مصنع 4 بمنطقة المحلة من المتوقع أن ينتج نحو 15 طن غزل يوميا، وسيتم تصدير كمية من الإنتاج للخارج، وجزء للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه يتم العمل على توقيع شراكات مع القطاع الخاص.

وأشار «عبدالغني» إلى أنه سيكون في دمياط مصنع غزل، وقيمة الماكينات والآلات التي تم شرائها للمصنع 72 مليون يورو، ومن المتوقع افتتاح عددا من المصانع الشهر المقبل.