الإعلامية عزة مصطفى تشيد بملف جريدة الوطن عن الحوار الوطني

أشادت الإعلامية عزة مصطفى بملف عدد جريدة الوطن الصادر غدًا الأربعاء عن الحوار الوطني والمعنون له «الحوار الوطني.. المصريون بالخارج شركاء الحلم الكبير»، خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد».

وقالت عزة مصطفى: «الوطن بتعمل ملفات معمولة بشكل صحفي صح.. وبكرة في جريدة الوطن فيه ملف مهم عن الحوار الوطني بعنوان الحوار الوطني ومطالب المصريين في الخارج».

ملف جريدة الوطن عن المصريين في الخارج في الحوار الوطني

ويحتوي ملف جريدة الوطن عن مطالب المصريين في الخارج من الحوار الوطني كما يلي:

ترحيب بدعوة المصريين في الخارج للمشاركة في الحوار الوطني

رئيس بيت المصريين بالسويد: نطالب بتمثيل حقيقى فى المجالس التشريعية لنقل المشكلات وإيجاد الحلول.. ونحتاج إلى تذليل كل مشكلات الوثائق الشخصية

رئيس الجالية المصرية بألمانيا: نحن ضلع فى الحياة السياسية والاقتصادية ونمثل 12 % من الشعب.. ونطالب بتيسير طرق وآليات الاستثمار لتوفير العملة الصعبة

نائب رئيس الجالية بالسعودية: نطالب بإطلاق وثيقة تأمين صحية لعلاج العائدين من الخارج.. وإنشاء مشروعات إسكان لجميع فئات المغتربين فى جميع المحافظات