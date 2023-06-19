«رياضة الدقهلية» تكرم الفائزين في بطولة كأس مصر لـ«الجيت كون دو»

كرمت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الاثنين، أبطال مركز شباب الطيبة ونادي نبروه الرياضي الحاصلين على المركز الأول في بطولة كأس مصر لرياضة الجيت كون دو، بإدارة شباب نبروه.

تكريم الفائزين بالبطولة

وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إنه جرى تكريم الفائزين وعددهم 15 لاعبا ولاعبة بفريق مركز شباب الطيبة، و13 لاعبا بنادي نبروه الرياضي التابع لإدارة شباب نبروه، الفائزين بالمركز الأول في بطولة كأس مصر لرياضة الجيت كون دو.

بطولة كأس مصر لرياضة الجيت كون دو

وأضافت أن البطولة أقيمت بنادي طلائع الجيش على مدار يومين، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 27 هيئة شبابية ورياضية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن التكريم جاء في إطار اهتمام وتشجيع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالمتميزين في جميع المجالات المختلفة الرياضية والثقافية والفنية على مستوى المحافظة، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدعم الرياضيين.

رياضة الجيت كون دو

وتعد رياضة الجيت كون دو هي رياضة دفاع قتالية باستخدام اليد المعترضة، أي مواجهة الركلة أو اللكمة في وسط الطريق، بدلا من الدفاع ضدها أو تجنبها.