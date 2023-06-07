«الشباب والرياضة» بالدقهلية: تنظيم ندوات للتعريف بالهوية المصرية ونشر الوعي

كشفت منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن تنظيم مركز شباب ميت سويد التابع لإدارة بني عبيد بالمحافظة، ندوة عن الهوية الثقافية اليوم الأربعاء 7 يونيو، وجاءت الندوة بعنوان«الهوية المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي».

وأشارت«عثمان» في بيان لها أن الندوة جاءت في إطار التوعية بقضايا الأمن القومي ودعم قيم الانتماء والمواطنة لدى الشباب، داخل القرية بمركز بني عبيد بالدقهلية.

تنظيم ندوة للتعريف بالهوية المصرية بالدقهلية

وأشارت إلى أن الندوة تضمنت التعريف بالهوية المصرية والسمات الشخصية والوطنية للمصريين، وشددت على أهمية الوعي بها، وخصوصيتها لدورها الهام في تقدم وازدهار الوطن، لأن غيابها يفقد كثير من استقرار المواطن المصري، إذ تعتبر مصر بشخصيتها وحضارتها الرائدة علامة بارزة عبر التاريخ.

توعيه الشباب بأهمية معرفة الهوية المصرية بالدقهلية

وأضافت أن الندوة شملت التوعية بمجموعة من تحديات الأمن القومي والهوية المصرية والتماسك المجتمعي، وتوعية الشباب والطلائع بالهوية المصرية، وتعزيز روح الولاء والانتماء، وتعظيم قيم المواطنة وقبول الأخر، والتأكيد على دور الشباب في استكمال عملية البناء والتنمية، وتنمية قدراتهم كقادة، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية وخدمة الوطن.

وفي ختام الندوة جرى فتح باب الحوار حول الموضوعات التي جري طرحها وخاصة دور الشباب في الحفاظ على الهوية المصرية ودعم التماسك المجتمعي، للرد على كل التساؤلات التي تدور في عقولهم حول هذا الموضوع، وتحقيق الاستفادة من هذه الندوة وهو تعزيز قيم الولاء والانتماء، وتشكيل الوعي لدى الشباب.