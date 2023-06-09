الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية

كشفت منى عثمان وكيل وزارة الرياضة والشباب بالدقهلية عن قيام المديرية بتنظيم مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار «قيمنا من تراثنا» الموسم السادس 2023، داخل مركز شباب البلامون بإدارة السنبلاوين، وميت علي التابع لإدارة شباب المنصورة، وشارك بها 300 شاب وفتاة من المركزين.

إطلاق مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالدقهلية

وأشارت«عثمان» في بيان صحفي لها إلى أن المبادرة تسعى للقضاء على الفساد والتعرف على القيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعديل السلوك الخاطئ لدى النشء، والتعرف على القيم والأخلاق التي تحلي أجدادنا المصريين القدماء وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

مبادرة التوعية الدينية بالدقهلية

وأوضحت أن المبادرة تضمنت مجموعة من المحاضرات وورش العمل الحوارية والتوعوية التي حاضرها مجموعة من الأساتذة المتخصصين في عدة مجالات، وتضمنت كيفية تسيير جميع شئون حياتنا بالنظام، وتحمل المسؤولية والقيم والعقائد التي لابد أن يسير عليها المجتمع.

وأضافت أن المبادرة هدفت إلى تنمية الهوية الوطنية والانتماء إلى مصر، مع عرض مجموعة من النماذج الخاصة بالحضارة المصرية في محافظة الدقهلية ودورهم في خلق الهوية الوطنية.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية إلى أن الندوة انتهت بالتحدث عن التنمية البشرية وكيفية اتباع السلوك الصحيح في التعامل معها والقضاء على الفساد.