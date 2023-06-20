«حنجرة من ذهب».. إيمان وندى تتنافسان في الإنشاد الديني بالدقهلية

على ألحان «وخدوني معاكم يا زوار النبي»، تنافست إيمان وندى في الإنشاد الديني، لتخرج كل واحدة منهما أجمل إبداعاتها في الإنشاد، إذ بدأت الفتيات ترديد الأناشيد منذ فترة، جمعهن حب الإنشاد، وحلاوة الصوت، الذي مكنهما من أداء الأناشيد بكل سهولة.

بداية رحلة الإنشاد الديني

بدأت ندى السيد محمد ابنة الدقهلية الحديث لـ«الوطن» عن حبها، وتعلقها بالإنشاد الديني، التي بدأت تعلمه منذ سنه: «بدأت بقراءة القرآن الكريم منذ صغري، وقررت أنضم لمجال الإنشاد، وبدأت اتعلم كل ما يخص الإنشاد».

واستمرت «ندى» صاحبة الـ21 عاما في الإنشاد الديني، وتعلم كل ما هو جديد به، لتبدع في ترديد الأناشيد المختلفة: «تعلمت الإنشاد، وسمعت صوتي لناس كثير، تفاجئت أن صوتي وصل للكل، وبدأوا يعجبوا بالإنشاد الخاص بي».

وأوضحت أن الداعم الأول والأساسي تبلور في أسرتها: «كانوا واقفين بجانبي في كل خطوة، هم جمهوري الأول، وشجعوني نحو التقدم في كل خطوة، وقدروا يحسسوني بنجاحي في كل حاجة مميزة عملتها في الإنشاد».

وقالت إيمان سعد عمر ابنه الدقهلية لـ«الوطن»، إنها تعلقت بالإنشاد منذ 3 سنوات، بعد أن اعتادت قراءة القرآن الكريم: «والدتي سمعت صوتي في البداية عجبها جدا، واقترحت علي أفكر في الإنشاد وشجعتني أوصل لحلمي».

حلم الوصول لأعلى الدرجات في الإنشاد الديني

أكدت «إيمان»، أن حلمها يكمن في أن تصبح منشدة كبيرة، يستفيد الجميع من كلمات إنشادها، ويتلذذوا بجمال صوتها عند بدء الإنشاد الديني، وتحلم أن يصل جمال صوتها في الإنشاد إلى الجميع، وتحقق نجاحها في ذلك المجال الذي تعلقت به وعشقته.