«أنغام الشباب» و«الإنشاد الديني» يحييان الليلة الـ13 لبرنامج هل هلالك

تنطلق فعاليات الليلة الـ13 لبرنامج هل هلالك في نسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء غد الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

الحفل على مسرح ساحة مركز الهناجر

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من الفقرات الغنائية المتنوعة لفريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، وأيضا عدد من الأغاني الدينية لشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة لبنى الشيخ.

هل هلالك يقام في دار الأوبرا

ويتضمن برنامج هل هلالك بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت «الليلة الكبيرة»، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك في إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج هل هلالك 7 يقام في الثامنة والنصف مساء خلال الفترة من 8 حتى 22 رمضان، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.