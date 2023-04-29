هاني شنودة في عيد ميلاده الـ80: الموالد جعلت أذني تتذوق الإنشاد الديني

في عيد ميلاده الثمانين الذي يوافق اليوم 29 أبريل 1943، تحدث الموسيقار هاني شنودة عن أبرز المحطات في حياته، ومن بينها مولده ونشأته في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكذلك دور أسرته في مشواره الفني.

هاني شنودة وموشحات الموالد

وأضاف هاني شنودة في تصريحات لـ «الوطن»: «مولدي ونشأتي كانت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهناك ما لا يُعد ولا يُحصى من الموالد في طنطا منه بينها مولد سيدي السيد (البدوي)، ومولد الشيخة صباح ومولد سيدي الرفاعي».

وأشار إلى أن «هذه الموالد جعلتني أتذوق الإنشاد الديني والموشحات الصوفية منذ صغري»، متابعا: «وكنا نجتمع في ساحة مسجد السيد البدوي في شهر رمضان ننتظر الشيخ النقشبندي ليطل علينا ويتحفنا بما فتح الله عليه».

وعن تأثير أسرته في تحديد مساره المهني، أشار «شنودة» إلى موقف والده المتفهم لشغفه بالموسيقى: «لم يقف والدي في طريقي، بل شجَّعني على أخذ الهواية على محمل الجد إذ كنت أنوي الاحتراف، والدي كان صيدليا فقد كان مؤمنا بالعلم في كل شيء، بعد الحصول على الثانوية العامة».

شنودة: والدي قال لي «لو بتحب الموسيقى يبقى تدرسها»

وأوضح أن والده قال له: لو بتحب الموسيقى يبقى تدرسها، لازم تدرس الشيء اللي هتشتغله وإلا مش هتنجح فيه، وموهبتك لوحدها مش هتسعفك، مشيرا إلى أنه بفضل هذه النصيحة بدأ الدراسة في المعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة قبل أن يتحول إلى كلية التربية الموسيقية لاحقا.