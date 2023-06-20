مصرع سبعيني أسفل عجلات القطار في سوهاج

لقي سبعيني حتفه، بعدما عبر السكك الحديدية في مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى اصطدام قطار روسي به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزي.

مصرع سبعيني في حادث قطار

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع سبعيني في حادث قطار.

إطلاق آلة التنبيه عدة مرات

وبالفحص، تبين مصرع «فتحي. م. ع»، يبلغ من العمر 70 عامًا، عقب عبوره السكك الحديدية في مكان غير مخصص لعبور المشاة، تعرض لحادث اصطدام من قطار روسي متجه من القاهرة إلى نجع حمادي، وجرى إطلاق آلة التنبيه عدة مرات، دون استجابة من المتوفى، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وأفاد عم المتوفى «علاء. ش.ع»، موظف ويقيم في نفس الناحية، بأن ما حدث كان حادثًا عرضيًا، ولا يوجد شبهة جنائية في الأمر، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.