نموذج لن يخرج عنه امتحان مادة اللغة الصينية.. اعرف الأسئلة والحل

قبل ساعات قليلة من بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء، تنشر «الوطن»، نموذج امتحان تجريبي من وزارة التربية والتعليم، يضم أهم الأسئلة المتوقع وجودها بامتحان اليوم، لمادة اللغة الصينية التي يمتحن بها 87 طالبا، لن تخرج عنه أسئلة الامتحان، ما يجعله شديد الأهمية للطلاب.

امتحان اللغة الصينية

وتنشر «الوطن» في السطور التالية نموذج الامتحان التجريبي لـ اللغة الصينية كما يلي:

كما نشرت «الوطن» إجابات هذ النموذج، كما يلي:

ولعل هناك امتحانات مختلفة طبقًا لكل فئة من الطلاب، فهناك طلاب اللغة الأجنبية الثانية لهم الفرنسية أو الإيطالية، وأيضا الألمانية والإسبانية بل والصينية، ولا عجب في أن هناك طلاب لغتهم الأجنبية الثانية هي الإنجليزية.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وأما عن الطلاب الذين لغتهم الأجنبية الثانية هي الإنجليزية فهؤلاء طلاب المدارس التي لغتها الأساسية فرنسية على سبيل المثال، لذا تكون هي اللغة الأجنبية الأولى، وفي هذه الحالة تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية.

ويستعرض التقرير التالي بالأرقام، عدد طلاب في مكل لغة أجنبية ثانية بين اللغات الأجنبية الـ6 التي يدرسها طلاب الثانوية العامة وينتظرون امتحانها غدا:

- اللغة الإنجليزية يمتحن بها غدا 1982 طالبًا.

- اللغة الفرنسية يمتحن بها غدا 581525 طالبًا.

- اللغة الألمانية يمتحن بها غدا 121997 طالبًا.

- اللغة الإيطالية يمتحن بها غدا 49282 طالبًا.

- اللغة الإسبانية يمتحن بها غدا 6182 طالبًا.

- اللغة الصينية يمتحن بها غدا 87 طالبًا.

وبذلك يكون إجمالي الطلاب في اللغات الأجنبية الثانية الستة، هو 761055 طالبًا وطالبة، يخوضون غدا امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجانهم.