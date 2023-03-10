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عاجل.. «التعليم»: تدريس لغة أجنبية ثانية في الإعدادية بينها الفرنسية يختارها منها الطالب

كتب:

أميرة فكري
03:39 م | الجمعة 10 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الاعدادية في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح شادي زلطة، أنّ خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية.

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