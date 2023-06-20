خبراء بيئيون: المجتمع المدني شريك أساسي لمواجهة أضرار التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة سوسن العوضي، المتخصصة في البيئة رئيس مجلس أمناء مؤسسة تأثير للعمل البيئي، أن المناخ والبيئة من أهم محاول الأمن القومي، ويجب على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، أن يتكاتفوا جميعا من أجل دعم الجهود المشتركة لمواجهة آثار وأضرار التغيرات المناخية ومحاولة التكيف معها، مؤكدة أن التوعية البيئية مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني، وأنها كانت هدفها الأول لإطلاق مؤسسة تأثير كإحدي مؤسسات المجتمع المدني في مجال البيئة.

البيئة تدعم العمل الأهلى

وأكد المهندس إسلام محمد ، مدير إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة البيئة، أن الوزارة تقدم دعمها الكامل لمؤسسات المجتمع المدني العاملة، ومنها مؤسسة تأثير لضمان استدامة واستمرارية أنشطتها البيئية، في إطار خطة الدولة لدمج جهود المجتمع المدني بخطة الدولة.

الشباب والرياضة والمجتمع المدني

وأشار الدكتور مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة، إلى أن التغيرات المناخية لها تأثيرات وتداعيات ملحوظة على البيئة، وتتضمن خطة الوزارة مواجهتها من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الحكومة لن تستطيع العمل بمفردها دون المجتمع المدني.

الوعي البيئي في التعليم

وأكد الدكتور عبد المسيح سمعان، رئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، إن التوعية البيئية يجب أن تبدأ من تطوير المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية، وأن تقدر العملية التعليمية قيمة الوعي البيئي، بالإضافة لدور الإعلام في التوعوي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التى تعد شريكا أساسيا في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

الجامعات واحتياجات المواطن

ومن جانبها قالت الدكتور نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن المجتمع المدني هو حلقة الوصل بين الجامعات والحياة الأكاديمية وبين المواطن واحتياجاته، مؤكدة أن العلم أهميته تكمن في تحقيق احتياجات الأفراد.

الصراع من أجل البقاء

وأوضح الدكتور حسين أباظة، مستشار وزارة التخطيط وخبير التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن التحديات البيئية خطيرة، وفي طريقها للتزايد بسبب الأزمات العالمية ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحدي من أجل البقاء، ولابد من نظام حوكمة وشفافية ومحاسبة ومشاركة مجتمعية لمحاربة الفساد.

تشريعات بيئية

وأشار النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إلى أن قوانين حماية البيئة موجودة بالفعل منذ سنوات، وهناك عقوبات في قانون البيئة تصل للحبس والأشغال الشاقة، ولكن الأزمة ليست أزمة تشريع ولكنها أزمة تنفيذ وتطبيق فعلين بالإضافة للثقافة المجتمعية التي تحتاج إلى التغير من خلال التأثير حقيقي.

القطاع الخاص والبيئة

وأشار الدكتور محمد شاهين، خبير التغيرات المناخية، أن شركات القطاع الخاص له دور واضح في دعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة لتبنى تلك الشركات رؤى قائمة على حماية البيئة ومنها على سبيل المثال مشروعات إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء.

جاء ذلك على هامش احتفالات مؤسسات المجتمع المدني بشهر البيئة العالمي، وإطلاق مؤسسة تأثير للعمل البيئي مؤسسة مجتمع مدني مصرية، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في الشؤون البيئية.