محافظ مطروح: اختيار أنسب المواقع لتنفيذ المشروعات الخضراء صديقة البيئة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مقترحات تطبيق مشروع المباني الخضراء الذكية المستدامة والفائز من بين 18 مشروعا ممثلين لهذه الفئة من إجمالي 162 مشروع لجميع الفئات على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تتبنها الدولة، والمشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ cop27 بشرم الشيخ من خلال مشروع المباني الخضراء المستدامة، بحضور المهندس محمد خلف صادق صاحب فكرة المشروع، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، والمهندس حسين السنيني منسق عام مبادرة حياة كريمة بمطروح وحمدي عبيد مدير عام الاستثمار بالمحافظة، وكلا من على الجهيني مدير إدارة البيئة، وحمزة صقر مدير الأملاك بمجلس مدينة مرسى مطروح.

المشروعات الخضراء صديقة البيئة

وقال محافظ مطروح خلال اللقاء، اليوم الأحد، إن المحافظة تتبنى المشروعات الخضراء صديقة البيئة، وجرى بحث عددًا من المواقع المقترحة لبدء الإجراءات العملية لتنفيذ المشروع، مشيدا بما يتضمنه المشروع من دراسة جدوى وأفكار تسهم في مزيد من الحفاظ على البيئة، مع تحقيق العائد الاقتصادي.

اختيار موقع لتنفيذ مشروع المباني الخضراء في مطروح

ووجه محافظ مطروح، في بيان، بتشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية للإسراع في معاينة المواقع المقترحة على الطبيعة وفق المساحة والتصميمات المقترحة للمشروع مع دراسة مدى إمكانية تنفيذ المشروع بعدد من المشروعات المنفذة في مبادرة حياة كريمة، واختيار أنسب المواقع لتنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة المرجوة والجدوى الاقتصادية منه.