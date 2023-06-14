باحث في قضايا البيئة للقاهرة الإخبارية: تغير المناخ يؤثر على المحاصيل الزراعية

قال حمدي حشاد المتخصص في قضايا البيئة والمناخ، إن التغيرات المناخية مشكلة محورية تمس أكثر من جانب، بينها الإنتاجي للمجتمعات الزراعية، وتوافر كميات طعام أو دورة اقتصادية كاملة معتمدة.

موجات متكررة من التغيرات المناخية

وأضاف «حشاد» خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ ما يحدث الآن من خلال موجات متكررة من التغيرات المناخية يسبب نقصا كبيرا في إنتاج بعض المحاصيل الأساسية، هذه المحاصيل تعتبر القاطرة الاقتصادية للعديد من الدول.

وأوضح أنه في غياب أو تراجع هذه المحاصيل ستؤثر على توفر فرص العمل، وتختفي أيام عمل ودورات اقتصادية كاملة كانت موجودة، دون أن يكون لدى الدول القدرة على توفير البدائل.

وتابع: بالتالي سيكون هناك اختلال من حيث الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لبعض المجتمعات المحلية، وستبحث هذه المجتمعات عن بدائل اقتصادية وستتحرك في مجموعات نحو المدن الكبرى، وهذه تسمى مشكلة النزوح المناخي والهجرة المناخية واللجوء البيئي.