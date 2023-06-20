عبد الرحمن «العبقري الصغير»: مثلي الأعلى فان جوخ.. ونفسي أرسم موناليزا مصرية

يمسك عبد الرحمن كمال فرشاتة وأقلامه وألوانه، ويرسم بها ألحان جميلة على الورق، يشعر وهو يرسم لوحاته أنه خارج نطاق الكون، ويخط خطوطا مدروسة لتصبح لوحات فنية رائعة، تعجب كل من يشاهدها، وشارك في كل المسابقات المدرسية وفاز فيها، ويعتبر فان جوخ، الرسام الهولندي، مثله الأعلى، ويتمنى أن تكون له لوحة على غرار الموناليزا، وعشقة لأم كلثوم جعلها لوحتة المفضلة وتميمة حظه.

هواية ورثتها عن أبي

يقول عبد الرحمن كمال: «بدأت الرسم وعمري 7 سنوات، كنت أشاهد أبي وهو يرسم، وكنت أحب الجلوس إلى جواره، من هنا بدأت حكايتي».

عبد الرحمن كمال، ذو الـ16 سنة، بالصف الأول الثانوي بمدرسة pls، يوضح أن «الرسم هواية ولكنى ورثتها عن أبي، فهو رسام كبير، تعلمت منه الكثير، وكيف أجعل اللوحة تتحدث حين تنظر إليها، أهم ما رسمته كانت لوحتى الأولى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم؛ ولأني أحب الاستماع إليها كانت أول وأهم لوحاتي في الرسم، وشاركت فى جميع مسابقات الإدارة التعليمية على مستوى الإسكندرية، وفي المسابقات على مستوى الجمهورية وأتمنى الوصول للعالمية».

عبد الرحمن: فان جوخ مثلي الأعلى

وأشار عبقري الرسم الصغير، إلى أن «مثلى الأعلى فى الرسم الفنان العالمى فان جوخ، ودائمآ أضع لوحته الشهيرة الموناليزا أمام عيني، وأبذل كل جهدي أن تكون لي موناليزا خاصة بي، ومصرية، والفضل في دعمي دائما والداي، ويشجعنى للرسم والاشتراك فى المسابقات، وأحاول دائما أن تكون رسوماتى ممبزة وأفضل ما أريد رسمه هي الوجوة؛ لأنها تعكس ما بداخل الإنسان».