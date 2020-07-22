الإدارة التعليمية بالعمرانية تحظر قبول التبرعات لتحويلات المراحل

أكد بكساوي مصطفى بكساوي، مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة على عدم قبول أي تبرعات تحت أي مسمى لقبول التحويلات بالمراحل الثلاث، لافتا إلى أن الإدارة التعليمية تكون دائما سندا وعونا لكل من يخدم العملية التعليمية، وفي نفس الوقت تكون شديدة القسوة على كل من يخالف التعليمات ويضر بمصلحة الطالب وولي الأمر.

وأشار بكساوي خلال اجتماعه مع سمية الخطيب وكيل الإدارة ومديري المدارس للمراحل الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات على إلى أننا جميعا أسرة واحدة تعمل من أجل خدمة الوطن، لافتا إلى أن هناك قواعد للتحويل وضعتها الوزارة والإدارات التعليمية وفي حالة انطباق الشروط على الطلاب نقبل تحويلهم دون أي مقابل.

وأوضح بكساوي أن جمع التبرعات من أولياء الأمور ممنوع قانونًا وفقًا لما نص عليه القانون 47 لسنة 1978 المُعدل بالقانون 81 لسنة 2016 حيث يمنع جمع التبرعات من أولياء الأمور تحت أي بند أو شكل.

وطالب بكساوي أولياء الأمور الذين يتعرضون للإجبارعلى دفع تبرعات للمدارس تقدمهم بشكاوى للإدارة، حيث ستقوم الإدارة بتحريك لجنة إشراف مالي وإداري إلى تلك المدارس وفي حالة التأكد من صحة الشكوى والتجاوز يتم التحقيق ومحاسبة المسؤول عن ذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت عام 2016 كتابًا دوريًّا رقم 39 بشأن حظر تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت مسمى تبرعات لتفادي حدوث أية شكاوى أو مشكلات بين أولياء الأمور وبعض إدارات المدارس حال قيامها بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات نظير تحويل أو قبول أبنائهم بالمدرسة، خاصة في بداية مراحل التعليم المختلفة (رياض الأطفال - الصف الأول الابتدائي - الصف الأول الإعدادي – الصف الأول الثانوي).

تضمن الكتاب الدوري التنبيه على جميع مديري المدارس بكل المراحل التعليمية حظر تحصيل أي مبالغ نقدية أو أشياء عينية من أولياء الأمور تحت مسمى تبرعات للمدرسة وعدم ربطها بتحويل أو قبول الطلاب وإعادة جميع التبرعات لأولياء الأمور التي تم تحصيلها دون سند قانوني والتحقيق في الأمر.