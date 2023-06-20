الأزهر يوضح فضل العشر من ذي الحجة: اجتمعت بها أمهات العبادات

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ العشر من ذي الحجة أفضل أيام السنة لاجتماع أمهات العبادات بها، وأوضح في تغريدة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فضل شهر ذي الحجة، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

العشر من ذي الحجة

وبشأن موضوع العشر من ذي الحجة، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنّ شهر ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر في التقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم التي نهىٰ اللهُ عن الظلم فيها تشريفًا لها، وهو الشهر الذى تؤدىٰ فيه فريضة الحج.

أفضل أيام العام

وحول موضوع العشر من ذي الحجة، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ هذا الشهر يشتمل علىٰ أفضل الأيام؛ فالأيام العشرة الأولىٰ أفضلُ أيام السنة، لاجتماع أمهات العبادات فيها، وهي «الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج»، ولا يأتي ذلك في غيرها من أيام السنة؛ فقد أقسم اللهُ تعالىٰ بهذه الليالي فقال: {وَالفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2].

واستشهد مركز الأزهر في حديثه عن فضل العشر من ذي الحجة بحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه الترمذي.

وواصل مركز الأزهر توضيحه لفضل شهر ذي الحجة، قائلا: «أيامه هي الأيام المعلومات المقصودة في الآية الكريمة: {لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ...} [الحج: 28]؛ فهي أيام شهر ذي الحجة».