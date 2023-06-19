تكبيرات العشر من ذي الحجة مكتوبة.. الله أكبر كبيرا

يبحث الكثير من المسلمين مع دخول أول أيام شهر ذي الحجة تكبيرات العشر من ذي الحجة مكتوبة، والتي تعد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفقا لما ذكره الأزهر الشريف عبر صفحته على «فيسبوك»، إذ كتب في المنشور: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما مِن أيَّامٍ أَعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أَحَبَّ إلَيهِ مِنَ العملِ فيهِنَّ مِن هذِه الأَيَّامِ العَشرِ؛ فأَكثِرُوا فيهِنَّ مِنَ التَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ.

تكبيرات العشر من ذي الحجة مكتوبة

وعن تكبيرات العشر من ذي الحجة فإنه قد ورد في شرح الحديث الشريف، الذي ذكره الأزهر، أنه يُرشِدُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحَديثِ إلى فَضلِ العَمَلِ الصَّالحِ في العَشْرِ الأوائِلِ مِن ذي الحِجَّةِ؛ فيقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: «ما مِن أيَّامٍ أعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أحَبَّ إليه من العَمَلِ فيهِنَّ»، والمَعْنى: أنَّ أفضَلَ أيَّامِ السَّنةِ عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، والَّتي يكونُ فيها العَمَلُ الصَّالِحُ أقرَبَ أنْ يُقبَلَ ويُزادَ في الأجْرِ، «من هذه الأيَّامِ العَشْرِ» يَعْني: العَشْرَ الأوائِلَ مِن ذي الحِجَّةِ.

وحدثنا سلمان الفارسي عن تكبيرات العشر من ذي الحجة وهو أن صيغة التكبيرات في العشر «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا»، وقد وردت تلك الصيغة في السنن الكبرى للبيهقيّ. «الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وتلك الصيغة مأخوذة من ابن مسعود -رضي الله عنه.

التحميد والتهليل

وأفضل ما يقال في العشر الأوائل من ذى الحجة التحميد والتهليل: «الحمد لله» و«لا إله إلا الله» و«سبحان الله» و«الله أكبر» يمكن قول هذه العبارات الجميلة في أي وقت وفي أي مكان، وتكون خاصة مهمة في العشر الأوائل من ذي الحجة.