موعد أذان المغرب ثاني أيام ذي الحجة في القاهرة والمحافظات

تواصل شريحة كبيرة من المسلمين في مصر، صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت عبر موقعها الرسمي، ردا على تساؤلات المواطنين بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

وأجابت أمانة الفتاوى الإلكترونية بقولها: عن حفصة رضي الله عنها قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة».

واليوم الثلاثاء ثاني أيام صيام شهر ذي الحجة، يزداد الاهتمام لمعرفة موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم فى القاهرة، وعدد من محافظات الجمهورية، مع ثاني أيام شهر ذي الحجة، وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم مع ثاني أيام ذي الحجة

يختلف موعد أذان المغرب في جميع المحافظات، وقد يصل فرق رفع الأذان بين مدينة وأخرى لنحو 15 دقيقة.

- أذان المغرب في محافظة الإسكندرية: 8:07 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة القاهرة: 7:59 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة أسوان: 7:38 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية: 7:56 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة سوهاج: 7:49 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة دمياط: 8:00 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة قنا: 7:44 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة الأقصر: 7:43 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة المنصورة: 8.00 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة أسيوط: 7:52 مساءً.