«حكماء المسلمين» يدعو المجتمع الدولي لوقف النزاعات ودعم اللاجئين والمشرَّدين

دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المجتمع الدولي أفرادًا ومؤسسات إلى العمل على الحد من المعاناة الكبيرة التي يواجهها اللاجئون والمهجَّرون والمشرَّدون جراء الحروب والصِّراعات والنِّزاعات، والذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة بعد أن تقطَّعت بهم السبل.

ضرورة بثِّ الأمل في نفوس اللاجئين

وفي اليوم العالمي للاجئين، الذي تحتفي به الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار «الأمل بعيدًا عن الديار»، يؤكِّد مجلس حكماء المسلمين ضرورة بثِّ الأمل في نفوس هؤلاء اللاجئين، والسعي لإنهاء معاناتهم وتوفير الأمان لهم؛ حتى يتمكَّنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية وتوفير المسكن والمأكل والمشرب المناسب لهم ولذويهم.

ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا عديدة في التعريف بقضايا اللَّاجئين والدعوة لإنقاذهم، وتقديم يد العون لهم، وقد دعت وثيقة الإخوة الإنسانية، التي وقَّعها شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2029، إلى ضرورة التخفيف عن اللاجئين والمهمشين والفقراء والمحتاجين، ومَن فقدوا السكن والمأوى دون إقصاء أو تمييز؛ انطلاقًا من إخوتنا الإنسانية.