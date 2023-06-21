مواقيت الصلاة اليوم 21-6-2023 وموعد أذان المغرب

مواقيت الصلاة اليوم في مصر، من أهم ما يشغل بال المسلمين في تلك الفترة التي تتزامن مع العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث يتقرب الكثيرون إلى الله كثيرا في تلك الأوقات المباركة بالدعاء والصلاة والصدقات أيضا.

من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21- 6- 2023، في بعض المحافظات والمدن بمختلف أنحاء الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:8 صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:02 مساء

موعد أذان العصر: 4:40 مساء

موعد أذان المغرب: 8:07 مساء

موعد أذان العشاء: 9:43 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:55 مساء

موعد أذان العصر: 4:31 مساء

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:31 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:27 صباحًا

أذان الظهر: 12:51 صباحًا

أذان العصر: 4:09 مساء

أذان المغرب: 7:39 مساء

أذان العشاء: 9:04 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:30 مساء

أذان المغرب: 7:56 مساءً

أذان العشاء: 9:31 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:20 مساء

أذان المغرب: 7:48 مساء

أذان العشاء: 9:16 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا

أذان الظهر: 12:55 مساء

أذان العصر: 4:34 مساء

أذان المغرب: 8:01 مساء

أذان العشاء: 9:37 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:15 مساء

أذان المغرب: 7:43 مساءً

أذان العشاء: 9:10 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:15 مساء

أذان المغرب: 7:43 مساء

أذان العشاء: 9:11 مساء