مواقيت الصلاة اليوم الاثنين.. الفجر في القاهرة 4:07 صباحا

استعرضت هيئة المساحة المصرية، كل مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في مصر، إذ يحرص المسلمون على مراجعة التوقيتات الخاصة بمواعيد الصلاة الخمس بشكل دوري، نظرا لتغيرها المستمر.

من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 19- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم جاءت مواقيت الصلاة اليوم الاثنين، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:7 صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:01 مساء

موعد أذان العصر: 3:40 مساء

موعد أذان المغرب: 8:04 مساء

موعد أذان العشاء: 9:42 مساء

مواقيت الصلاة في الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:1 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:55 مساء

موعد أذان العصر: 4:33 مساء

موعد أذان المغرب: 8:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:35 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء

موعد أذان العصر: 4:32 مساء

موعد أذان المغرب: 7:59 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:32 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:24 صباحًا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:09 مساء

أذان المغرب: 7:38 مساء

أذان العشاء: 9:03 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 4:05 صباحا

أذان الظهر: 12:57 مساء

أذان العصر: 4:34 مساء

أذان المغرب: 8:01 مساءً

أذان العشاء: 9:36 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا

أذان الظهر: 12:54 مساء

أذان العصر: 4:20 مساء

أذان المغرب: 7:49 مساء

أذان العشاء: 9:17

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 3:59 صباحًا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:33 مساء

أذان المغرب: 7:59 مساء

أذان العشاء: 9:35 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:15 مساء

أذان المغرب: 7:44 مساء

أذان العشاء: 9:12 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:15 صباحا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:14 مساء

أذان المغرب: 7:46 مساءً

أذان العشاء: 9:13 مساءً