مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية

تتباين مواقيت ومواعيد الصلاة بين محافظة وأخرى بالوجهين البحري والقبلي، نظرا للتغير اليومي في حركة الشمس، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، لذا حرصت هيئة المساحة المصرية، بإصدار بيان حول مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 14- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14-6-2023، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:14 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 مساء

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:43 مساء

أذان العشاء: 9:10 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:41 مساءً

أذان العشاء: 9:10 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحًا

موعد أذان الظهر: 1:03 مساء

موعد أذان العصر: 4:35 مساء

موعد أذان المغرب: 8:04 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:34 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:06 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:54 مساء

موعد أذان العصر: 4:29 مساء

موعد أذان المغرب: 7:56 مساء

موعد أذان العشاء: 9:29 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:24 صباحًا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:34 مساء

أذان العشاء: 9:03 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:00 صباحا

أذان الظهر: 12:54 مساء

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 8:00 مساءً

أذان العشاء: 9:35 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:8 صباحًا

موعد أذان الظهر: 1:02 مساء

موعد أذان العصر: 3:39 مساء

موعد أذان المغرب: 8:07 مساء

موعد أذان العشاء: 9:41 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

1موعد أذان الفجر: 4:16 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:18 مساء

أذان المغرب: 7:46 مساء

أذان العشاء: 9:14 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:01 صباحًا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 8:00 مساء

أذان العشاء: 9:36 مساء