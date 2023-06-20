تباين آراء طلاب الثانوية العامة في البحر الأحمر حول امتحان اللغة الفرنسية

خرج طلاب الشهادة الثانوية العامة بالبحر الأحمر، في سعادة بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وعبر عدد كبير منهم عن رضاهم بمستوى الامتحان، الذي جاء في مستوى متوسط، وصفوه بالسهل ماعدا بعض أجزاء وبالتحديد فقرة المقالي في مادة اللغة الفرنسية.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وشهد محيط اللجان الشهادة الثانوية العامة بالبحر الأحمر، هدوءًا حيث انصرف الطلاب من محيط اللجان مباشرة عقب الخروج من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وحرصت الأجهزة الأمنية على التنبيه على الطلاب الانصراف من محيط اللجان وعدم السماح لهم وأولياء الأمور التواجد في محيط اللجان.

تفتيش طلاب الشهادة الثانوية العامة

وشهدت لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، إجراءات تفتيشية دقيقة للطلاب؛ للتأكد من أن الطلاب لا يضعون سماعة بلوتوث أو يحملون هواتف محمولة أو أي أدوات تساعد على الغش، وجرى السماح للطلاب بالدخول قبل بدء الامتحان بنصف ساعة.

متابعة مستمرة لسير العملية الامتحانية

فيما أوضح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بخصوص امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في امتحانات الثانوية العامة اليوم، مؤكدا على الاتصال الدائم والمستمر مع غرف العمليات الوزارة؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.