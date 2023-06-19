وزير التعليم عن شطب إجابة في امتحانات الثانوية العامة: «السيستم هيدي إنذار»

طمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2023 على نظام التصحيح الإلكتروني لورقة إجابة البابل شيت، مشيرا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ «X» على الإجابة الخاطئة وتظليل الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة، والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، هي مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات «أ،ب،ج،د» مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا، والالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التي لها تراجم.

التأكد من جمع أوراق الإجابة

وشدد الوزير أيضا على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة «البابل شيت والمقالي»، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري المديريات ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي ونائب رئيس عام الامتحانات، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وهشام جعفر مدير عام الشؤون القانونية، ووائل شعراوي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.