مع أول ضوء.. توزيع صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

مع ظهور أول ضوء من الساعات الأولى من اليوم، تحركت العشرات من سيارات نقل صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، وسط إجراءات وحراسة أمنية مشددة، حتى تصل بوقت كافي إلى جميع مقار لجان للثانوية العامة على نطاق المحافظة، البالغ عددها 76 لجنة، حيث يؤدي 25 ألفا و99 طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، خلال ماراثون الامتحانات من العام الجاري.

وصول صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أنه يراعي تحرك صناديق أوراق اسئلة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة بالمحافظة بمواعيد محددة حسب المسافة والتوقيت، لكل لجنة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدف لوصول الصناديق الخاصة بامتحانات الثانوية العامة قبل موعد إجراء الامتحانات بوقت غير مضغوط وكافي.

توفير كل سبل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة

وأوضح أنه شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ، مع ضرورة التواصل الدائم للملاحظين للجان، بهدف العمل على تذليل كل العراقيل التي قد تحدث في أي وقت، مشيرا إلى توفير خدمات طبية بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة على نطاق المحافظة.