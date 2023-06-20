وزير التعليم العالي: العاصمة الإدارية الجديدة تضم 7 أفرع لجامعات دولية

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن 7 أفرع لجامعات دولية أجنبية مرموقة لها مواقع متميزة في تصنيفات عالمية، موضحا أن جميعها تعمل في إطار المنظومة المصرية للتعليم العالي، مؤكدا اهتمام مصر بتطوير التعليم.

ووفقا لبيان صحفي، أكد الوزير أن المؤتمر المنعقد حاليا في الجامعة الأوربية بعنوان «أفريقيا في مصر»، يؤكد دعم مصر الكامل للأشقاء في الدول الإفريقية بمختلف المجالات ومن بينها التعليم، ويؤكد التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

الجامعات الأوربية في العاصمة الإدارية

وأضاف عاشور خلال كلمته، بمؤتمر الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا والذكرى الستين لتأسيس منظومة الاتحاد الإفريقي، تحت عنوان «أفريقيا في قلب مصر»، المنعقد حاليا في مؤسسة الجامعات الأوربية بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوربية والدكتور ماجد نجم، مستشار الحكومة المصرية في الجامعات الأوربية، أن العاصمة الإدارية الجديدة أكدت نجاح الدولة المصرية في اهتمامًها بالتعليم الجامعي، وذلك من خلال إنشائها لأفرع الجامعات الدولية وإتاحتها لأنماط جديدة من التعليم الدولي الجامعي يتماشى مع رؤيتها وأهداف الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الجامعات داعم للتنمية في كل مكان وفي كل وقت.

مصر تقدم الدعم لأشقائها الأفارقة

وأضاف وزير التعليم العالي، أن مصر تحرص على دعم الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات، معلنا تقديم أوجه الدعم كافة للطلاب السودانيين وأعضاء هيئة التدريس.