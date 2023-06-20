وزير التعليم يوجه رؤساء لجان الثانوية العامة بمراجعة كاميرات المراقبة قبل وبعد الامتحان

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، للتأكد من حسن سير وانتظام امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتأدية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار اللغة الإنجليزية للقبول بالجامعات، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

جاء ذلك بحضور محمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز الصالحية الجديدة.

متابعة سير امتحانات اللغة الأجنبية

وأكد الوزير حرصه متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

وتواصل الوزير في مستهل زيارته، مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، إذ اطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، لتأكيد انتظام سير الامتحانات بالتزامن مع توقيت انطلاقها اليوم، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.

عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة

ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل في مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم في الوقت المحدد.

تطبيق التفتيش بكل حزم

وتفقد الوزير والمحافظ عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرازق الابتدائية التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية والاطمئنان على مستوى التجهيز بها وتوفير وسائل الراحة للمعلمين.

والجدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة الشرقية يبلغ ٥٣ الف و١٥٠ طالب وطالبة، من خلال عدد ١٥٨ لجنة، موزعين على ٢٠ إدارة تعليمية.