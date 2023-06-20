ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضمن حملة أمنية بدمياط

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ، وأقسام شرطة أول وثان دمياط ودمياط الجديدة والسرو.

ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلوجراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما، وكمية من مخدرى الهيروين والشابو، وطبنجة و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين، لـ6 منهم معلومات جنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.