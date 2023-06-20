رئيس مجلس الشيوخ يكرّم 4 من رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين

كرّم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، عددا من رؤساء المحكمة الدستورية العليا خلال احتفالية المحكمة الدستورية العليا، بإطلاق كتاب «ملامح القضاء الدستوري المصري».

وجاءت أسماء المكرّمين كما يلي.

- المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية الأسبق الذي شغل منصب رئيس منصب المحكمة الدستورية العليا وعقب هذه الفترة تولى منصب رئيس الجمهورية، وتسلّم عنه التكريم المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستوية العليا الحالي.

- المستشار حنفي علي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتسلّم عنه التكريم المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

- المستشار فاروق سيد أحمد سلطان مكي، والذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

- المستشار ماهر علي أحمد البحيري، الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.