عاجل.. رئيس مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وقد جاء ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على قرار فض دور الانعقاد الثالث.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إنَّ قرار فض دور الانعقاد من رئيس الجمهورية سيتمّ وفقًا للدستور والقانون، ووفقا لنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وأكّدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وجود حالة من التناغم وحسن التواصل بين المجلس والحكومة، التي حرص كل أعضائها من وزراء ورؤساء هيئات وأجهزة وغيرهم على الحضور سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النوعية، لطرح وجهة نظر الحكومة وتبادل الرؤية وتعميق الحوار في كل ما من شأنه خدمة قضايا التنمية وتنفيذ استراتيجيات رؤية مصر 2030، الأمر الذي يقدم مثالاً جديراً بالاحترام لأعلاء مصلحة الوطن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ، في ختام أعمال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ: أؤكد بكل ثقة أن ما تمّ تدوينه في مضابط هذا الدور من مناقشات وحوارات، سوف يسطر بأحرف من نور في سجل المجالس النيابية المصرية، وأن ما قام به أعضاء المجلس الأجلاء من مجهود مشرف في دراسة وضبط وتعديل العديد من التشريعات، أيضا ما تقدموا به من دراسات بالغة التخصص والأهمية ترصد العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي جاءت مجسدة بحق لما يستطيع أن ينتجه مجلس يضم بين جنباته علماء وأكاديميين وخبراء و متخصصين في مختلف محاور العمل الوطني والعلوم الحديثة وقطاعات التنمية التي تتطلع إليها الجمهورية الجديدة، فضلا عن طلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة ودراسة الأثر التشريعي للقوانين الأمر الذي جعل المجلس قِبلة للعديد من الوفود الأجنبية والعربية و المحلية، التي حرصت على التعرف على ملامح هذه التجربة الفريدة في العمل السياسي في مصر، فلكل السادة الزملاء الأعضاء التحية والتقدير لما قاموا به وما مثلوه من نماذج تُحتذى في العمل السياسي والوطني.

كما وجهت التحية لرئيس المجلس الذي عودنا على إدارة الجلسات ورعاية الحوارات بكل رحابة صدر وبروح تؤمن اعمق الإيمان بأهمية التعددية في الآراء والديمقراطية في التداول وإتاحة الفرصة للجميع في الطرح، مهما تباعدت الآراء وتنوعت الأفكار، ما دامت تصب جميعها في صالح الوطن، فلا أبالغ اذا قلت ان دولته قد أرسى بهذا الأسلوب في إدارة أعمال وجلسات المجلس ملامح مدرسة مصرية أصيلة في الديمقراطية سوف يُشار إليها على مدار سنوات عديدة قادمة.

وأشادت وكيل مجلس الشيوخ بما قامت به الأمانة العامة للمجلس بقيادة معالي المستشار محمود عتمان من جهد خارق لتنسيق العمل وتذليل كل الصعوبات، ليخرج أداء المجلس بهذا الشكل المميز الذي منحه خصوصيته الواضحة، والتي تزداد رسوخاً مع تقدم أدوار الانعقاد خلال الفصل التشريعي الأول، فله ولفريق العمل بالأمانة العامة كل التحية والتقدير .

وتابعت: «وسط خضم عملٍ لا يهدأ ليل نهار في جمهورية جديدة تسعى لوضع بلدنا الغالي في الموضع الذي يستحقه بين الأمم المتقدمة، لا يسعني إلا انا أتقدم بأسمى آيات التقدير والاعتزاز للقائد الوطني المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أتاح لمجلسنا الموقر، مثلما أتاح لكل مؤسسات الدولة المصرية تشريعية وتنفيذية وقضائية، كل الإمكانات لتمارس دورها المرسوم بكل فاعلية وبضمان من قيادة تؤمن تماماً بأن تقدم مصر وتطورها لن يتحقق إلا بجهد الجميع وعملهم المخلص، ونحن من جانبنا نعاهد ه على إكمال المسيرة، بكل ما يعتمل في نفوسنا من حب جارف لوطن طالما كان مهداً للحضارة ومنارة للقيم الإنسانية السامية».