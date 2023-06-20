وزير الصحة: تجهيز 52 نقطة إسعاف بالساحل الشمالي

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة في مدينة الحمام، وتفقدا المستشفى المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة والاستعداد والجاهزية لاستقبال موسم الصيف السياحي، والإقبال على الساحل الشمالي ومطروح.

وزير الصحة يتابع الخدمات الطبية بمستشفى الحمام

وتابع وزير الصحة، اليوم، عدد من الأقسام بالمستشفى كالعناية والحضانات والقلب والغسيل الكلوي بعدد 22 سرير، والأسنان والأشعة المقطعية، واطمئن على حالة عدد من المرضى، حيث جرى التوجيه بالعمل على زيادة عدد أسرة العناية بتجهيز 8 أسرة إضافية، وسرعة استكمال المبنى الجديد الملحق، والذي يضيف عدد 2 غرفة عمليات ووحدة غسيل كلوى وبنك تخزين دم، والجارى حاليا التجهيز لفرشه.

زيادة عدد تخصصات القلب

ووجه وزير الصحة في بيان بتشغيل فني تصوير أشعة لمدة 24 ساعة، وزيادة عدد تخصصات القلب ومراجعة أعداد أطباء الأسنان ومراجعة فرش غرف العناية الأشعة، وسرعة تجهيزها بفرش الأسرة والستائر الجارى توريدها حاليا.

52 تمركز إسعاف بالساحل الشمالي

واطمأن وزير الصحة على نقطة تمركز سيارات الإسعاف بعدد 52 تمركز بعدد 103 سيارات على طول الساحل الشمالي ومطروح، ومن المقرر أن يستكمل وزير الصحة ومحافظ مطروح جولتهم بتفقد مستشفيات مارينا والضبعة، في إطار الجولة للاطمئنان على الجاهزية الطبية والعلاجية بعدد من المستشفيات بالساحل الشمالي.