وزير الصحة يوجّه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء لوحدات حياة كريمة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي بشأن تشغيل المرحلة الأولى للوحدات والمراكز الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لافتًا إلى أنّه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية الطبية وغير الطبية للوحدات وفقًا لمعايير الجودة.

متابعة موقف تشغيل الوحدات الصحية بمشروع «حياة كريمة»

وأكد وزير الصحة والسكان، أنّ المشروع القومي حياة كريمة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات الصحية القومية، التي تساهم في توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للمواطن المصري وأسرته، حيث يشمل عدد الوحدات والمراكز الصحية المُدرجة بنطاق الريف 1115 مركزا ووحدة، موزعين على محافظات الجمهورية، ويبلغ متوسط نسب تنفيذ أعمال التطوير بها 82%.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير بحث مع قيادات الوزارة المسؤولة عن المشروع، وضع حلول مبتكرة وسريعة للمعوقات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بخطة الانتهاء من مشروع حياة كريمة، وعلى الفور اتخذ الوزير قرارات وإجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات التي تواجه العمل بالمشروع القومي، منها التوجيه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للمشروع وضمان الانتهاء منه وفقًا لأعلى جودة من الكفاءة.

تشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الوحدات فنيًا وإدرايًا

وأضاف أنّ الوزير اطلع على معدلات التنفيذ للإنشاء الجديد والتطوير ورفع الكفاءة بوحدات ومراكز حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطلع على خطة الإنشاء والتطوير الجديد لنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة، ويبلغ عددها 367، واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفيات وعددها 23 مستشفى، حيث أكد ضرورة تجهيز المشروعات الصحية بأفضل وأحدث الوسائل، بما يعمل على تقديم خدمة طبية فائقة الجودة.

وأوضح أنّ الاجتماع تناول بحث توافر القوى البشرية بالتخصصات الطبية، مؤكدًا ضرورة التوزيع العادل للأطباء مع مراعاة التوزيع الجغرافي للفرق الصحية، إضافة إلى صرف حوافز مجزية للفرق الطبية بتخصص طب الأسرة من العاملين بهذه الوحدات، وبحث توفير برامج تدريبية للفرق الصحية، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية.

ونوه المتحدث الرسمي، بأنّ الوزير تابع معدلات الإنجاز بأنظمة التشغيل الحديثة والميكنة، باحثًا وضع حلول للتحديات التي قد تواجه نُظم الميكنة، كما وجّه الوزير خلال الاجتماع بتدشين لجنة فنية لتقييم أداء الوحدات فنيًا وإدرايًا ومتابعة معدل الترددات، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارت والتدخل السريع، مؤكدًا أنّ الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروع بجميع مراحله وبصورة مُنجزة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع حياة كريمة، واللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية، والدكتور محمود الديب، منسق مبادرة حياة كريمة.