أعلن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، موعد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لكليات جامعة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه سيكون قبل انتهاء شهر يوليو 2023 حيث وجه عمداء الكليات بضرورة تصحيح واعتماد النتائج في تلك الآونة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، على هامش انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، أنه يقدم الشكر لوكلاء الكليات على المجهود المبذول لإتمام عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني على الوجه الأمثل.

جامعة الإسكندرية: نوفر الظروف الملائمة لأداء الامتحانات

وأكد أن جامعة الإسكندرية تعمل على توفير كافة الظروف الملائمة لأداء الطلاب لامتحاناتهم في سهولة ويسر، كما أكد على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب من ذوي الهمم خلال فترة الامتحانات لضمان تكافؤ الفرص وتوفير بيئة عادلة لجميع الطلاب.

التصدي لعمليات الغش في جامعة الإسكندرية

ووجه وكلاء الكليات بضرورة العمل على تنفيذ ضوابط الامتحانات والتصدي لحالات الغش بكل حزم وفقاً للوائح والقوانين، من أجل أخذ كل طالب حقه وتوفير العدالة.

وفي سياق آخر، استعرض الدكتور صلاح سليمان استاذ كمياء وسمية المبيدات، مختصر لأنشطة مقرر قضايا مجتمعية «متطلب جامعة» وما تم تحقيقه خلال الفصلين الدراسيين للعام الجامعي 2022 - 2023 من أنشطة استهدفت بناء القدرات المعرفية والقيادية للطلاب المسجلين وتوعيتهم ببعض القضايا المجتمعية الهامة والتي تحيط بمجتمعهم على المستوى الوطنى والعالمي والإشارة إلى بعض المتطلبات التي تسهم في تحقيق رسالة المقرر.