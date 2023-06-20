محافظ البنك المركزي ينقل تحيات الرئيس السيسي إلى نظيره الغاني

شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، على رأس وفد رسمي إلى غانا، في الاجتماعات السنوية لمساهمي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، والتي تعقد خلال الفترة من 18 حتى 21 يونيو الجاري في العاصمة الغانية أكرا، تحت شعار «تحقيق الرؤية.. بناء الرخاء والازدهار لشعوب أفريقيا»، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال الزيارة، التقى محافظ البنك المركزي، الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، حيث نقل إليه تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته بنجاح النسخة الحالية من الاجتماعات، كما التقى محافظ البنك المركزي، بالعديد من كبار الشخصيات ومُمثلي مؤسسات التمويل والمؤسسات التنموية.

30 عاما على إنشاء بنك التصدير والاستيراد الأفريقي

وشارك وفد البنك المركزي المصري في الاحتفالية التي أقيمت أمس بمناسبة مرور 30 سنة على إنشاء بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الذي تأسس عام 1993، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة.

ويعمل البنك كمؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف، مُستهدفًا تمويل وتعزيز التجارة البينية والخارجية للدول الأإفريقية، من خلال ابتكار حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، فضلًا عن تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا.

وتناقش الاجتماعات السنوية لـ«أفريكسيم بنك» العديد من الموضوعات ذات الأولوية للقارة الأفريقية، ومنها «قضايا التجارة الأفريقية البينية والتمويل والتنمية المستدامة، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بجانب تبادل الخبرات والتجارب الإفريقية لتحقيق الرخاء الاقتصادي المستهدف لدول القارة».

علاقات مصر وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي

وترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي، ما يظهر جليًا في الدعم المتبادل والتعاون المشترك فيما بين الجانبين، إذ تحظى مصر بوضع مُميز لدى البنك من حيث حجم الاستفادة من التسهيلات والمبادرات التي يُقدمها البنك لِمُساهميه.

وكانت مصر قد استضافت الاجتماعات السنوية للبنك في العام الماضي، والتي شرفت برعاية وحضور رئيس الجمهورية، ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتواجد بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وتعميق دوره الفعَّال في تنشيط وتعزيز التجارة البينية لدول القارة الأفريقية.