مقرر بالحوار الوطني: الرؤية المستقبلية للثقافة لا تميز بين مؤسسات حكومية وأهلية

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني، إنَّ الرؤية المستقبلية للثقافة في مصر لا تميز بين المؤسسات الحكومية والأخرى الأهلية، موضحا أنَّ طبيعة العلاقة لا بد أن تقوم على التعاون والتكامل لا الصراع والاستبعاد كما ساد في السابق.

مجاهد: نستهدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في مصر

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلته عبر زووم لتغطية خاصة عن الحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة بمؤسساتها تستهدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية بنوعيها، مؤكدا أنَّ جميعها مؤسسات مصرية فاعلة ولها دور في إثراء الثقافة والحركة الثقافية.

ضرورة مراجعة السياسات الثقافية

وتابع مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني: «علينا مراجعة السياسات الثقافية المتبعة في هذه المؤسسات وتقديم وتطوير المقترحات في ضوء مستجدات العصر والبحث عن آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافي، وكيفية وصوله إلى الجمهور المستهدف في كافة أنحاء الوطن بمفهوم العدالة الثقافية».