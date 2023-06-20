أبناء «القومي لثقافة الطفل» يفوزون بجائزة «سفراء الثقافة الصغار للصين»

فاز أبناء المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بوزارة الثقافة المصرية، بقلب «السفير الثقافي الصغير للصين»، المقدمة من صندوق سونغ تشينغ لينغ للتبادل الثقافي وعلوم التكنولوجيا للشباب في الصين، بدعم من هيئة التبادل والتعاون الدولي بوزارة الثقافة والسياحة لجمهورية الصين الشعبية، وبالتعاون مع المراكز الثقافية الصينية في الخارج.

مسابقة سفراء الثقافة الصغار العالمية للصين

والفائزون باللقلب، هم الطالبة حبيبة إبراهيم (16 عاما)، التي فازت في مسابقة «سفراء الثقافة الصغار العالمية للصين» بأعمال الرسم الصيني التقليدي بعد منافستها القوية مع متسابقين من 41 دولة، كما سيتم تقديم الجائزة التشجيعية للمتسابقة جنى إسماعيل (16 عاما)، ويتم تسليم جوائز المسابقة اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الساعة الثانية عشرة ظهرا بسفارة الصين بالزمالك.

يذكر أنّ أبناء المركز القومي لثقافة الطفل، حصدوا هذه الجائزة على مدار عامين، حيث فاز من قبل الطالب ساجد محمد عبدالفتاح، (15 عاما)، بجائزة سفير الثقافة بالصين في مجال الشعر، وفاز الطالب عبدالرحمن محمد ماهر (12 عاما)، بنفس الجائزة بمسرحية دار الجد عدنان، والتي طبعها المركز ضمن سلسلة من طفل لطفل.