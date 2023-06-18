وزيرة الثقافة: حريصون على رعاية الموهوبين من أبنائنا في حي الأسمرات 

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالاحتفالية التي نظمها صندوق تحيا مصر لدعم الأُسر الأولى بالرعاية في حي الأسمرات، وذلك بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

الدور التنموي الرائد لصندوق تحيا مصر

وفي كلمتها، قالت وزيرة الثقافة: «يعكس الدور التنموي الرائد الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، رؤية الجمهورية الجديدة في الارتقاء بالمصريين، ونشر قيم ثقافتنا الأصيلة، ومن بينها قيم التسامح والتضامن، ومد يد العون والتكافل لكل من يعيش على أرض مصرنا الحبيبة، وهذا يثبت أن رؤية الجمهورية الجديدة في التنمية المستدامة هي رؤية فريدة ومتميزة».

وأضافت: «نلتقي جميعًا اليوم وسط أهلنا في حي الأسمرات الشاهد على ما حققته مصر من حياة كريمة لأبنائها، والوقوف معهم ليعيشوا بكرامة في وطنهم الذي يستحق أن نبذل الغالي والنفيس ليكون في مصاف البلدان المتقدمة، نلتقي معهم لنعلن رسالة مصر في مد يد العون لكل مصري شريف يشارك في بناء بلده والارتقاء بنفسه وأبنائه، وهذا ما يؤكده رئيس الجمهورية دوما بأن مصر لا تنسى أبناءها، وأن التعمير والبناء يبدأ من الإنسان المصري وهو الذي سيجني ثماره ويحصد نتائجه».

تعزيز هوية مصر

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة حريصة على رعاية الموهوبين من أبنائنا في حي الأسمرات، ولقد كان لهذه الرعاية نتائجها المثمرة في تشكيل وجدانهم، وبناء وعيهم، وتعزيز هوية مصر التي نعتز بها جميعًا، وسوف تستمر الوزارة في تقديم خدماتها الثقافية من خلال مراكزها الثقافية ومن بينها قصور الثقافة، فهذه رسالة الوزارة السامية التي تتماس مع رؤية الدولة ، وسوف تُسخر الوزارة كل طاقتها لخلق جيل جديد ينطلق إلى العالم متسلحًا بالعلم والمعرفة والإيمان.