وزير الصحة: جاهزية 4 آلاف سيارة إسعاف لاستقبال العيد وموسم الصيف

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمستشفيي مارينا والعلمين النموذجي، للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، والاستعداد والجاهزية لاستقبال موسم الصيف السياحي.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات

ووجه وزير الصحة بأهمية التواجد على مدار 24 ساعة بأقسام الاستقبال والعناية، والتنسيق المباشر بين مرفق الإسعاف ومستشفيات الإحالة، ودراسة عمل بوابة خاصة بالطوارئ بمستشفى مارينا في الساحل الشمالي، وإظهار لوحات الإعلانات بالمستشفى للإجراءات وخطوات الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، مع الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة.

4 آلاف سيارة إسعاف

وأكد وزير الصحة، في بيان، على المتابعة المستمرة للفرق الطبية من الوزارة لكل المستشفيات والمواقع الطبية بالمحافظات، مع تواجد وانتشار أكثر من 4 آلاف سيارة إسعاف مجهزة لاستقبال واستيعاب الإقبال خلال الأعياد وموسم الصيف، مع التأكيد على توافر الأدوية الطبية من الأمصال لمدة ثلاثة أشهر، خاصة بمستشفيات الساحل، مثل مارينا حتى مطروح، على امتداد 450 كم، وتضم أكثر من 1300 سرير، و250 سرير عناية إضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، و3 أجهزة اشاعات رنين مغناطيسي، و7 أجهزة أشعة مقطعية مع توقع زيادة الكثافة والاقبال على الساحل، ووجه وزير الصحة الشكر للتعاون والدعم من محافظة مطروح وتذليل العقبات.