7 أفعال مستحب فعلها بالأضحية قبل النحر.. منها «عرض الماء عليها»

يحرص كثير من المسلمين مع حلول عيد الأضحى المبارك على تقديم الأضاحي، كل على قدر استطاعته، ولذلك تقدم دار الإفتاء المصرية الفتاوى والإجابات التي تدور في بال المسلمين بشأن الأضحية، تيسيرا عليهم.

وحددت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عددا من الأفعال المستحب أن يفعلها المضحى بالذبيحة قبل الأضحية، كما يلي:

أفعال مستحبة قبل الأضحية

1- أن يربط المضحي الأُضْحِيَّةَ في مكان ظاهر قبل يوم النحر بأيام إن تيسَّر له ذلك، على ألا يضرَّ غيره؛ وذلك لما يُشْعِره من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها.

2- أن يعلِّق شيئًا في عنق الأضحية ليُعلَم أنها أُضْحِيَّة، ويغطيها بشيء صيانةً لها؛ وذلك قياسًا على الهدي.

3- أن يسوقها إلى مكان الذبح برفق وهدوء.

4- أن يعرض الماء على الذبيحة قبل الذبح.

دعاء مستحب

5- ويستحبُّ أن يدعو فيقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم صلِّ وسلَّم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.

6- ينتظر حتى يسكن جميع أعضاء الذبيحة تمامًا قبل سلخها.

7- أن يأكل منها ويُطعم ويدَّخر.