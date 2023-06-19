«الزراعة» تحدد 20 علامة للتأكد من سلامة الأضحية واللحوم.. اعرفها

حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم، وذلك في إطار الدور التوعوي والإرشادي لوزارة الزراعة.

ووفق بيان وزارة الزراعة فإنه يمكن التأكد من سلامة الأضحية واللحوم كما يلي:

- بالنسبة للأضاحي

1- يجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

2- أن تكون العينان لامعتين براقتين، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعيا لا يعاني من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5- أن يكون فم ولسان الأضحية خاليا من الالتهابات والإفرازات.

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفا متكاملا وغير ناحل، وقويا عند محاولة نزعه باليد.

7- أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات، ولامعا مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8- أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذا شهية مرتفعة وغير كسول.

9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها.

11- ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.

12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال.

علامات تدل على صحة اللحوم

13- لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق.

14- أن يكون نسيج اللحم صلبا متماسكا فلا يترك أثرا عند الضغط عليه باليد.

15- أن تكون اللحوم خالية من أي بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفية حمراء.

16- أن تكون اللحوم ذات رائحة طبيعية جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ.

17- ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.

18- التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.

19- أن تكون خالية من أي مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية.

20- أن تكون قطع اللحوم متجانسة في الشكل واللون والملمس والقوام.

حملات للتأكد من سلامة الحيوان

وفق بيان وزارة الزراعة، فإن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها في أماكن مناسبة وصحية.

وفي سياق متصل، أصدر المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تعليماته لكافة الجهات المعنية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي.

متابعة أماكن بيع الأضاحي

من جانبه أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن القطاع أرسل كتابا لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحي، والتواصل الفورى مع القطاع في حالة حدوث أى مشكلة لتذليلها في حينها، في إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.