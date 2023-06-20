«الإفتاء» تحدد أيام لا يجوز قص الشعر أو الأظافر فيها.. «لو هتضحي في العيد»

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، تقدّم دار الإفتاء المصرية عددا من النصائح والضوابط والآداب الخاصة بالأضحية والتعامل معها، تيسيرا على المسلمين الحريصين على تقديم الأضحية كل على قدر مقدرته.

ومن بين الأمور التي قد لا يعلم عنها البعض شيئًا، هناك أمر خاص بالتعامل مع قص الشعر والأظافر خلال أيام تقديم الأضحية، وهو ما أوضحته دار الإفتاء في منشور خاص عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

حكم قص الشعر والأظافر

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال: هل يحرم على المضحي قص شعره وأظافره؟، قائلة إنّه يُستحبُّ ولا يجب لمن أراد أن يضحي ألَّا يقصَّ من شعر جسده أو أظافره شيئًا.

وحددت دار الإفتاء، المدة التي لا يجب فيها قص الشعر أو الأظافر، موضحة أنّها من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأُضْحِيَّة، فإن فعل ذلك لا يكون آثمًا، إنما يكون تاركًا للفضيلة فحسب.

واستشهدت «الإفتاء» على حكم حلق الشعر لمن نوى الأضحية بما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن أم سلمة رضي الله عنها، أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي رواية أخرى في (مسلم)، أيضًا: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، فيكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم.