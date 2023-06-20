أمين مساعد «حماة الوطن» بأسوان: علينا التكاتف لدعم واستقرار الصناعة في مصر

قال يسري فاروق الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، إن التحديات التي تواجه بيئة الصناعة والاستثمار في مصر كبيرة، ويجب على الجميع التكاتف لدعم واستقرار الملف الصناعي والاستثماري في مصر، خاصة بعد تمكن الدولة المصرية من إنشاء بنية تحتية غير مسبوقة.

دعم الاستثمار من خلال السرعة في استخراج التراخيص

وأضاف خلال كلمة بالجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار بالحوار الوطني، أنه أيضا يجب على الحكومة تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار من خلال السرعة في استخراج التراخيص وتقليل الإجراءات لأن الدول التي تتبع سياسة التسهيل على المصنعين والمستثمرين تحقق نهضة حقيقية في الصناعة والاستثمار.

وطالب بتوفير مستلزمات الصناعة وتدبير العملة لشراء المواد الخام ومستلزمات الصناعة كأولوية وأهمية كبرى حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج أو تتراجع فيؤدي هذا إلى نقص في الإنتاج وزيادة في الاحتياجات وتراجع التصدير.

توفير البنية التحتية القوية

ولفت إلى ضرورة حل مشكلات المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظات من خلال توفير البنية التحتية القوية لها، وتوفير احتياجاتها وتطويرها وتقديم منح وتسهيلات في تملك أراضي صناعية بها للجادين في الأنشطة، وسحب الأراضي من غير الجادين وتقديم حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية للمصنعين الجدد.