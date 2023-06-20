مستثمر يطالب «الحوار الوطني» بالتركيز على صناعة المكونات المغذية للطائرات

قال محمد عرجون، متخصص في صناعة الطائرات، إن مصر تحتاج لصناعة المكونات الصغيرة التي تدخل في الصناعات المغذية للطائرات بدرجة كبيرة، متابعا: «هذه أول خطوة للنهوض بالصناعة بشكل حقيقي وجذري».

وأضاف «عرجون»، خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن مغذيات الصناعات المتقدمة غير موجودة، ومن ثم لن تنهض دولة دون الاهتمام بصناعة المغذيات، مؤكدا أن إحلال الواردات بالمنتج المحلي، مهم جدا، لأنه ينهض بالتصدير، ويكون ذلك بكفاءة المنتج لزيادة التنافسية سواء في السوق المحلية، أو الخارجية.

وأعلن عرجون، التقدم بمبادرة لزيادة دعم الصناعات الصغيرة، قائلا: «المبادرة قائمة على دخول الدولة كشريك أساسي في دعم الصناعات الصغيرة ومغذيات الصناعة الأولية لمدة 4 سنوات على الأقل كل عام بـ4 مليارات جنيه، شريطة عدم استيراد أيا من المكونات التي يمكن تصنيعها محليا على سبيل المثال، ومع الوقت سيكتسب المنتج المصري خبرة كبيرة ويستطيع منافسة المنتجات المستوردة، وهذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر في دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توطين وتعميق التصنيع المحلي له أهمية مباشرة في زيادة الإنتاج، ومن ثم فتح آفاق جديدة وكبيرة للتصدير، مطالبا الوصول بنسبة المكون المحلي إلى 40% من المنتج الوطني، خاصة في الصناعات التي تتوافر لها المادة الخام محليا.

وأكد المنزلاوى، أن زيادة نسبة المكون المحلي تساهم بقوة في خلق فرص عمل وفتح أسواقا جديدة، مشددا على ضرورة ربط الصناعة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإمدادها بصناعات مغذية مشددا على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي: «القانون صدر قبل 8 سنوات ولم يُفعّل حتى الآن، وعدم دعم المنتج المحلي يتسبب في عزوف المستهلك مفضلا المنتج المستورد بسبب فروق الأسعار، ومن ثم يجب الوقوف على هذه الإشكالية لتطبيق القانون ودعم المنتج المحلي».