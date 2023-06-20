أمين الفتوي بـ«الإفتاء» لقناة الناس: يجوز صيام التسع من ذي الحجة بأكثر من نية

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة «ينفع أصوم التسع الأوائل من ذي الحجة بنيتين؟».

عبد السميع: الصوم بأكثر من نية في أيام ذي الحجة جائز

وقال «عبد السميع» خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» على شاشة «قناة الناس»، إنَّ الصوم بنيتين الأولى القضاء عن أيام الفريضة والثانية تحصيل ثواب صيام هذه الأيام المباركة «جائز»، موضحا أنَّ نية القضاء تستوجب أن تكون قبل طلوع فجر يوم الصيام.

توقيت نية الصوم التطوعي وقضاء أيام الفريضة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «من بالليل تنوي أن الصوم التطوعي يجمعه نية القضاء عن الأيام التي تم إفطارها في شهر رمضان أو أية أيام أخرى كان يجب صومها».