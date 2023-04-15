عدد ساعات الصوم في اليوم الـ 24 من شهر رمضان 2023 وموعد الإفطار

أوشك شهر رمضان المعظم على الإنتهاء، ومع تقدم أيام الشهر تزداد عدد ساعات الصوم عن اليوم الأول وفقا للتوقيت وتتابع الأيام في فصل الربيع الذي يبدأ معه اليوم أن يزداد ساعاته تدريجيا مع تناقص عدد ساعات الليل، لذا تستعرض «الوطن» عدد ساعات الصيام في اليوم الـ 24 من شهر رمضان.

عدد ساعات الصوم في اليوم الـ 24 من شهر رمضان

بلغ عدد ساعات الصوم اليوم السبت 24 رمضان، 14 ساعة و44 دقيقة، إذ بدأ الصيام من الساعة 3:58 فجرا حتى الساعة 6:22 مساء، موعد أذان المغرب، وفقًا لإمساكية شهر رمضان بمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة والإمساك والسحور اليوم الـ 24 رمضان

- صلاة المغرب 6:22 مساء.

- صلاة العشاء 7:43 مساء.

- السحور 1:38 فجرا.

- الإمساك 3:38 فجرا.

- صلاة الفجر 3:58 فجرا.

- الشروق 5:28 صباحا.

- صلاة الظهر 11:55 صباحا.

- صلاة العصر 3:30 مساء.

عدد ساعات الصوم في الـ 5 أيام الأواخر من رمضان

وعن عدد ساعات الصوم المتوقعة في الـ 5 الأواخر من رمضان، فتباينت بين يوم وآخر، كما يلي:

- 25 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و46 دقيقة.

- 26 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.